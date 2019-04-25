Van'ın ilk MEKİİF'19 fuarı kapılarını açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) öncülüğünde Van'da ilk defa MEKİİF'19 Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı açıldı.

DAKA öncülüğünde Mesleki Yeterlik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, kalkınma ajansları, TRB2 Bölgesi Valilikleri, milli eğitim müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile Van'da ilk defa MEKİİF'19 Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılışı yapılan fuara TRB2 Bölgesinden (Van, Bitlis, Muş ve Hakkari) toplam 113 öğrencinin projesi sergilendi. Akın Robotics tarafından geliştirilen mini insansı robot olan Mini Ada'nın da katıldığı fuar bilim şenliğine döndü. Fuarın açılışında bir konuşma yapan Hakkari Valisi ve DAKA Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akbıyık, hedef ve stratejilere uygun hazırlanan yıllık çalışma programlarında planlanan faaliyetleri geçekleştirdiklerini belirtti. Vali Akbıyık, “Bu gün gerçekleştirmekte olduğumuz fuar, 2018 yılından itibaren uygulamaya koyduğu sonuç odaklı programlama yaklaşımıyla hazırlanan çalışma programımızın 6 programından biri olan TRB2 Bölgesi ‘Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı' kapsamında planlanan faaliyetlerimizden biridir. Kalkınmanın sadece fiziki üretim ve yatırım faktörleriyle yapılacak yatırımlarla sağlanması mümkün değildir. Toplumların kalkınma bağlamında ekonomik gelişme süreçlerinde başarılı olabilmeleri, fiziki sermayeleri yanında beşeri sermayelerinin de geliştirilmesine bağlıdır” dedi.

“Beşeri sermayeye 10 milyon kaynak kullanıldı”

Mali destek programları, teknik destek ve doğrudan faaliyet destekleriyle bölgenin diğer bölgelerle gelişmişlik farkını azaltmada etkin olabilecek proje ve faaliyetlere destek sağlandığını dile getiren Vali Akbıyık, “2008-2019 yılları arasında beşeri sermayenin geliştirilmesi için 10 milyon kaynak kullandırılmıştır. Ayrıca, endüstri 4.0 devrini yaşadığımız bu çağa göre teknoloji ve Ar-Ge yatırımları beşeri sermayenin geliştirilmesi için en önemli unsurlardan biridir. Ajans bu çerçevede teknolojik altyapıyı oluşturmak için özellikle 2018 Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı kapsamında STEM, Maker atölyelerinin kurulmasına, robotik kodlamaya ve girişimci birey yetiştirme hedefine odaklı projelere destek sağlamıştır" dedi.

"Fuarda 113 öğrenci projesi sergiledi"

Daha sonra bir konuşma yapan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, ilkini gerçekleştirdikleri fuarda toplam 113 öğrenci projesinin sergilendiğini belirterek , “Türkiye genelindeki bütün kalkınma ajanslarımızın ana teması bakanlığımız tarafından mesleki eğitim olarak değerlendirilmiştir. Bizlerde bu kapsamda Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip DAKA olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Sanayi Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili paydaşlarla birlikte birincisini düzenlemiş olduğumuz Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarını hayata geçirmiş bulunmaktayız. TRB2 Bölgesi olarak adlandırılan hizmet alanımız olan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizden toplam 113 öğrenci projesini sergiliyoruz. Bunun yanı sıra 6 tane kalkınma ajansımız, bir bölge kalkınma idaremiz, milli eğitim bakanlığımız, mesleki yeterlilik kurumumuz ve birçok stk'nın katılımıyla güzel bir proje pazarı oluşturduk” diye konuştu.

"Çok renkli ve güzel bir fuar geçiriyoruz"

Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri fuarın renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, “Bugün Van'da yine güzel bir fuarın açılışını gerçekleştirdik. Bu fuarın çalışmasını Sanayi Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 5 aylık bir süreçte yönettik. Burada TRB2 Bölgesindeki öğrenciler tarafından üretilen projeler sergilendi. Aynı zamanda inovatif fikri olanlarla, iş insanlarını buluşturmak için iyi bir ortam oluştu. Çok renkli ve güzel bir fuar geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kesildi.