Van'ın ilk MEKİİF'19 fuarına yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) öncülüğünde Van'da ilk defa kurulan Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı (MEKİİF'19) yoğun katılımla devam ediyor.

DAKA öncülüğünde Mesleki Yeterlik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, kalkınma ajansları, TRB2 Bölgesi Valilikleri, milli eğitim müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle düzenlenen MEKİİF'19 fuarı 3'üncü gününde de yoğun ilgi gördü. Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinden toplam 113 projenin sergilendiği fuarda, öğrenciler hem projelerini tanıtma hem de projelerini geliştirmek için farklı fikir edinme fırsatı buldu.

“Bu tür fuarlara ihtiyacımız var”

Düzenlenen fuarla ilgili İHA muhabirine konuşan Ankara Üniversitesi Eğitim Birimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, DAKA'nın daveti üzerine bugün Vanlı öğrencilerle buluştuğunu belirtti. Öğrencilere, ‘mutlu çocuklar yetiştirme' temalı bir konferans vereceğini ifade eden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öğülmüş, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin hangi alanda yetenekleri var, hangi alana ilgi duyuyorlar, kişilik özellikleri hangi alana daha uygun bu açıdan kendilerini tanımaları için bu tür fuarlara ihtiyacımız var. Çocuklar bu sayede kendi yaşıtlarının ve büyüklerin çalışmalarını görebiliyor. Bu çocuklarda bir merak uyandırır. Diğer taraftan çocuklar kendilerinde yenilik yapma cesareti bulabilirler” dedi.

“DAKA projelerimizi burada gösterme imkanı sağladı”

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden fuara katıldıklarını söyleyen proje danışmanlarından Seda Cebre ise, “Düşük şartlarda yüksek başarı göstermeye çalışan bir öğrenci grubumuz var. DAKA, projelerimizi burada gösterme imkanı sağladı. Biz orada kendi dünyamızda çalışmalarımızı yapıyorduk ama birilerinin bizden haberi yoktu. DAKA'nın sağladığı bu imkan bizim için çok güzel bir gelişme oldu” diye konuştu.

“Bu fuar muhteşem bir fikir”

Fuara Bitlis'ten 32 projeyle katıldıklarını ifade eden proje danışmanlarından Mihraç Kolu da, Doğu Anadolu Bölgesinde bu tür fuarların yapılmasının harika bir fikir olduğuna dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu tür fuarları desteklemesinin öğrenci ve öğretmenler için çok önemli olduğunu dile getiren Kolu, “Doğu Anadolu Bölgesinde bu tür etkinlikler yapılmıyordu. Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenleriz ve bu yüzden gelişmeleri takip etmemiz çok zordu. Bu kadar öğretmen ve öğrencileri inovasyon dolu bir fuarda buluşturmak muhteşem bir fikirdir. Ev sahipliğinden dolayı DAKA'ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van ilini en çok projeyle temsil eden ilçe olarak fuara katıldıklarını söyleyen proje danışmanlarından Kübra Banu ise, öğrencilerin bütün stantları gezerek fikir edinmeleri açısından fuarın çok faydalı olduğunu söyledi.

Muş ilinden fuara katıldıklarını dile getiren Ahmet Yıldız da, fuarın görsellik açısında çok güzel olduğunu belirterek, öğrencilerinin değişik projeler konusunda fikir sahibi olduğunu kaydetti.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis illerinden fuara katılan öğrenciler ise, fuarın projelerini sergilemek ve geliştirmek için bir fırsat olduğunu ifade ettiler.