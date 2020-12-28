Van'ın kent tarihine ve sosyolojisine katkı sunan bir kitap daha yayımlandı

Dr. Suvat Parin'in editörlüğünü yaptığı “Van: Tarih Toplum ve Şehir” isimli kitap yayımlandı.

Van: Tarih Toplum ve Şehir isimli kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Suvat Parin, “Van tarihsel ve doğal özellikleri itibariyle zengin geçmişi olan bir şehir olmasına rağmen son yıllardaki performansı itibariyle tarihsel kimliğinden uzaklaşmış bir şehir özelliği göstermektedir. Van, bugün itibariyle sosyo-ekonomik göstergeler açısından Türkiye'de iller sıralamasında son sıralarda yer almaktadır. Kadim bir şehir olan Van'ın bu durumu kentle uğraşan biz sosyal bilimcileri sorgulamaya itmiştir. Kitabımızda bu soruna farklı açılardan yanıt verebilecek akademik yazılar yer almaktadır. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın bu alanda yapılacak çalışmalara kapı aralamasını ümit ediyorum. Van gerçekten özellikle sosyal bilimler açısından keşfedilmeyi bekleyen önemli bir yerleşim yeri özelliği göstermektedir” dedi.

Okurunun bol olması dileğinde bulunan Prof. Dr. Suvat Parin, “Kitabın dizgi ve baskı çalışmaları devam ederken Prof. Dr. Mithat Melen Hocadan bir sunuş yazısı yazmasını rica ettim, kendisi de beni kırmayarak takdim yazısı ile kitaba katkı sundu. Fakat yakın zamanda kendisini kaybettik. Bu vesileyle bu kitabı Prof. Dr. Mithat Melen'e Hocaya ithaf ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadim bir şehir kimliğine sahip Van'ın tarihsel zenginliklerini ve mevcut sosyolojik dokusunu önemli konu başlıkları üzerinden ortaya koyan çalışmada ana hatlarıyla şu yazılar yer almaktadır; 16. ve 19. Yüzyıllarda Van, Geçmişten Günümüze Van'ın Ekonomik Yapısı, Tarihsel Süreçte Van Gölü'nün Kent Hayatındaki Yeri, Kent Hafızası ve Kamusal Alanlar: Van Kent Parkları Örneği, Eğitim Bilişim Ağı Arşivinde Van'ın Taşınmaz Kültür Varlıkları, Van'ın Demografik Dönüşümünde Küresünnilerin Kent Aidiyeti, Van Kent Merkezinde Kamusal Mekanlar: Kahvehane, Kafeterya, Kafe, Van'ı Sembollerle Okumak, Erişilebilirlik Açısından Van'ın Kentsel Fotoğrafı, Van'da Müziğin Serüveni, Ferit Melen Döneminde Van'a Yapılan Yatırımlar, Van Türkülerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Yerel Kalkınma ve Stratejik Planlama Perspektifinden Kültüre Bakmak, Yerel Basında Van Şehri (1976-1980) ve Van Kent Merkezindeki Hayvan Barınakları.