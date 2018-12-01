Van'ın meşhur otlu peyniri kışa hazır

Van'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir kışa hazır satışa sunuldu.

Van'ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlara sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Kışlık olarak Haziran aylarında hazırlanan ve yaklaşık 6 ay boyunca toprak altında bekletildikten sonra küp olarak satışa sunulan otlu peynir, kalitesine göre alıcı buluyor. İHA muhabirine konuşan Peynirciler Çarşısı esnaflarından Rüstem Apaydın, Haziran ayında toprağa gömülen peynirlerin Aralık ayında topraktan çıkarılarak satışa sunulduğunu belirtti. Otlu peynirin kalitesine göre 25 ile 35 lira arasında satışa sunulduğunu ifade eden Apaydın, “Kış mevsiminde küp peyniri çıktı. Küp peyniri toprağın altında gömülü olan peynirdir. Haziran ayında toprağa gömülen ve Aralık ayında toprağın altından çıkarılan otlu peyniri esnaf müşterisine sunuyor. Van peynirimizin kalite olarak konuşuluyor. Van peynirinin tescillenmesiyle yabancı misafirlerimiz hediyelik peynirde kaliteye bakıyorlar. Van peynirinin kilogram fiyatı 25 liradan başlar, 35 liraya kadar çıkar. Kalitesine göre 25, 30 ve 35 TL'lik olarak değişiyor. Van peynirinin 40 liradan satılması imkansızdır. Van piyasasında en fazla satılan peynir Görentaş, Norduz ve Özalp peyniridir. Tescilli olan kaliteli peynirlerimiz 35 liradır” dedi.

Bu yılın nisan ayından bu yana otlu peynir fiyatlarında bir artış yaşanmadığını dile getiren Selçuk Kıvanç isimli esnaf ise, “Fiyatlarımız geçen yılar rağmen bir düşüş var. Nisan ayından 35 liraya sattığımız ürünü, şu an 30 liraya satıyoruz. Peynir fiyatları şu an 20 lira ile 30 lira arasında değişiyor. Müşterilerimiz fiyatlardan memnundur. Şu anki piyasa şartlarına göre yükselmeyen tek ürünün peynir olduğunu iddia edebiliriz” diye konuştu.

Otlu peynir fiyatlarının kalitesine göre değiştiğini dile getiren Hasan Şahin isimli müşteri da, kaliteli peynirin fiyatını yüksek olduğunu, diğer otlu peynir fiyatlarının da normal olduğunu söyledi. Şahin, otlu peyniri şehir dışına göndereceğinden dolayı kaliteli bir peynir seçtiğini belirtti.