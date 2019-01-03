Van'ın otlu peynirine ‘coğrafi işaret' belgesi

Van Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu kahvaltının vazgeçilmezi olan otlu peynir, Türk Patent Kurumu tarafından tescillenerek ‘coğrafi işaret' belgesi aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, ülke çapında önemli bir bilinirliğe sahip olan Van otlu peynirinin kalitesini koruyarak, belirli bir standartta üretilmesini sağlamak amacıyla 2017 yılında oda tarafından coğrafi işaret başvurusu yapıldığını söyledi. Faruk Biner, “Bir seneyi aşkın süre içerisinde gerek Türk Patent Kurumunun gerekse ilgili bakanlığın talep ettiği bilgiler ve veriler hazırlandı. Eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte 17 Eylül 2018 tarihli Coğrafi İşaret bülteninde yayınlandı. İlan süresi tamamlandıktan sonra 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle tescillendi” dedi.

Biner, otlu peynirin halkın genel yaşantısı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Ekonomi yönüyle de bölge halkının geçim kaynakları arasında yer alıyor. İlimize mal olmuş bu ürünün ekonomiye daha fazla kazandırılması için çalışmalar yapacağız. Coğrafi işaret tescili bunun ilk adımı oldu. Bundan sonra ki süreçte peynirimizin kalite standardının korunması, ulusal market zincirlerinde satışa sunulabilmesi için girişimlerde bulunacağız. Bunun yanında halen Van otlu peyniri ismiyle üretim yapan ulusal markalarla görüşme yaparak, standart çerçevesinde üretim yapmalarını sağlayacağız. Otlu peynirin coğrafi alanına Hakkari ilini de dahil ettik. Çünkü Hakkari ilinde de Van otlu peyniri üretimi var. Ayrıca otlu peynirde kullanılan otların birçoğu Hakkari'de de yetişiyor. Bu tescil bir anlamda bölge için önem arz ediyor. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Van otlu peyniri

200 yılı aşkın süredir Van'da üretilen otlu peynir; yörede yetişen birçok otun eklenmesiyle yapılan, tuzlama yapıldıktan sonra taze veya salamurada olgunlaştırılarak tüketilen bir peynirdir. Van otlu peyniri, toprak altında 4-7 ay kadar gömülmek suretiyle olgunlaştırılmaktadır. Otlu peynirde tercihe göre yirmiye aşkın bitki kullanılabilmektedir. Sirmo, mendo, heliz, siyabo olmazsa olmazlardır. Bu bitkiler yörede toplanmaktadır. Van otlu peyniri, Van'a gelen herkesin ilk olarak tatmak istediği yöresel bir değerimizdir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Van ilini anlatırken, otlu peynirden de bahsetmiştir. Van ilinin bitki örtüsünün zenginliği, geçimi hayvancılığa dayanan bölge halkının konar-göçer yaşam sürmesi, yabani bitkileri yakından tanımasını sağlamış ve otlu peynir geleneğini oluşturmuştur. Van otlu peyniri yöre insanı tarafından günün her öğünü tüketilmektedir.