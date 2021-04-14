Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van'da vaka sayısı 100 binde 61.69 olurken, ‘Hayat Eve Sığar' haritası ise yeniden maviye döndü.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı risk haritasında Van'daki korona virüs tablosu normalleşme süreciyle birlikte yeşilden sarıya dönerken, Ramazan ayının başlamasıyla 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında oluşan kırmızı alanlar yerini yeniden mavi renge bırakmaya başladı. Diğer illere göre vaka düşüşü ile 'Hayat Eve Sığar' uygulamasının tekrar maviye dönmeye başlaması Vanlıları sevindirdi. Ülke genelinde korona virüs vakalarının arttığı bugünlerde, Van'da vaka sayıları düşük seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk durumunu açıklarken, çok az riskli iller arasında bulunmaya devam eden Van'da vaka sayılarının 100 bin kişide 61.69 olduğu bildirildi.