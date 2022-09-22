Van'ın sahil yolu asfaltlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi kentin çehresini değiştirecek Sahil Yolu Projesi'nde çerçevesinde tamamlan yolda asfalt serme çalışmaları başladı.

Kent trafiğini rahatlatmak için yeni yollar, alternatif güzergâhlar ve caddeler inşa eden Van Büyükşehir Belediyesi kentin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştiriyor. Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik sahil yolunda çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi başkanlığınca hummalı bir çalışma yürütülen ‘Sahil Yolu Proje'nde adım adım sona geliniyor. Kent trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolunda dolgu ve tahkimat çalışmaları tamamlayarak PMT ve sathi kaplama çalışmalarına başladı. Yaşar Kemal Parkı civarından başlayarak İpekyolu Caddesi Uygulama Oteli önüne kadar sahil boyunca uzanan proje 2 etap şeklinde hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve İskele- Fidanlık, Fidanlık-Havalimanı olmak üzere 2 etap şeklinde hayata geçirilen Sahil Yolu Projesi adeta kentin çehresini değiştirecek. Vanlıları sahille buluşturmayı hedefleyen ve neredeyse tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin idari işgücü ile yapılan 10 kilometrelik sahil yolu, yapımı devam eden sathi kaplamanın ardından araç trafiğine açılacak. Olası çökmelere karşı bu yıl sıcak asfaltı yapılmayacak olan caddede, önümüzdeki yıl bitümlü sıcak karışım asfalt (BSK) ile kaplanacak.

“Proje 3 merkez ilçeyi sahilde buluşturuyor”

Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturmayı hedefleyen Sahil Yolu Projesi çerçevesinde 10 kilometrelik araç yolu, koşu ve yürüyüş yolları ile aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Ayrıca Hatuniye Yolu ve Eski Kale Yolu Caddesiyle birleşerek, Tarihi Van Kalesi'nin batı kısmında seyrine doyumsuz bir manzara sunan projede sahil boyu farklı araç kapasitelerinde otopark, dinlenme alanları ve tasarlandı. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Hatuniye Caddesi ve Sahil Yolu'nda sona gelinirken, Edremit ilçesi Elmalık Yolu ve Çitören Sahil Yolunda planlamalar sürüyor.