Van'ın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı

Van’da şair ve yazarlığın yanı sıra bir dönem siyasette yapan Timurlenk Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.
Van'da şair ve yazarlığın yanı sıra bir dönem siyasette yapan Timurlenk Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kentin sevilen ismi Bozkurt, dün hayatın kaybetti. Bugün Yukarı Norşin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un naaşı Akköprü Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine kentin ileri gelenleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.