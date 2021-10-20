Van'ın tarihi Sobacılar Çarşısı'nda hareketli sezon

Van'da asırlık Sobacılar Çarşısı'nda imalat yapan esnaf, soğuk havaların başlamasıyla yılın hareketli sezonu yaşıyor.

Kentin en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı'nın esnafı, yoğun bir sezon geçiriyor. Sobacılar Çarşı'nda büyük bir hareketlilik dikkat çekerken, satışlar ise esnafın yüzünü güldürüyor. Kent merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini geçmiş yıllara oranla yarı yarıya düşürdü. Ancak doğal gazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir taleple karşılaşan esnaf, hareketli bir sezon yaşıyor.

“Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun geçiyor”

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla yoğunluğun başladığını ifade eden Metin Akcan isimli soba üreticisi, genellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşın kendilerini tercih ettiğini söyledi. Merkezde yaşayan vatandaşların çoğunlukla yaygınlaşan doğal gazı kullandıklarını dile getiren Akcan, “Bu nedenle ilçe vatandaşlarımız tarafından sobalar daha büyük rağbet görüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun geçiyor. Hem soba hem boru hem de normal ihtiyaç malzemeleri, turbo sobaları tamiratları, yedek parça alış satışları olduğu için yoğun bir sezon geçiriyoruz. Bu yoğunluk ise 15 Aralık tarihine kadar devam edecek” dedi.

“İlgi en çok sac sobalarda”

Bu sezon vatandaşların özellikle sac soba tercih ettiğini söyleyen Mehmet Bülbül isimli üretici ise “Vatandaşlarımız soba aldığı zaman, kalitesine ve sac kalınlığına dikkat ediyor. Bir de sobanın yakacağı yakıtın ne olduğu önemlidir. Vatandaş kömür yakıyorsa kömüre göre soba alıyor. Daha çok odun ve diğer grupları yaktığı için ızgarasız sobaları tercih ediyor. Burada ilgi en çok sac sobalarda var. Turbo soba fiyatları bu yıl yüksek olduğu için vatandaşlara daha çok bütçesine uygun sobalara yöneldi” diye konuştu.