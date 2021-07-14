Van'ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa edilecek

Van Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği (MÜYAPDER) Başkanı Seracettin Işıldar, Van'ın üç merkez ilçesi olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde yeni bir kent planlamasıyla ilgili imar planlarının askıya çıktığını ifade ederek, “İpekyolu Cevdetpaşa Mahallesi, Tuşba Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Edremit Şabaniye Mahallesi'nde yeni yaşam alanları inşa edilecek” dedi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen dayanışma gecesinde kentteki müteahhit ve yapsatçılarla bir araya gelen MÜYAPDER Başkanı Seracettin Işıldar, yeni Van yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Van'ın imarı açısından yeni gelişmeler olduğunu dile getiren Işıldar, “Edremit'te Şabaniye, İpekyolu'nda Cevdet Paşa ve Tuşba'da Abdurrahman Gazi mahallelerinin yeni bir kent olarak planlanması ile ilgili imar planları askıya çıktı. Bunlar çıkarken yeni yaşam alanları inşa edilecek. Yani Diyarbakır Kaya Pınar, Yeni Şehir gibi yeni bir planlama düşünülüyor. Yine Cumhuriyet Caddesi'nin AVM'den sonraki devamı ile ilgili planlama var. Bunu uzun zamandır dile getiriyorduk. Daha önce Edremit TOKİ'de oturan bir vatandaşa çorap lazım olursa illa çarşı dediğimiz yere gelmek zorunda kalıyordu. Oysa bu planlardan sonra yeni ticari akslar ve kentin ulaşımını etkileyebilecek aksları güneye doğru kaydırmak ve her ilçenin de kendi ihtiyacını, sosyal donatı alanlarını, imar ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeni yaşam alanları oluşturmak üzere uzun zamandır üzerinde çalışılan ve bizim de müdahil olduğumuz imar plan süreçleri vardı. Bunlarla ilgili hem bilgilendirmelerde bulunmak hem katılım sağlamak için bu toplantıyı düzenledik” dedi.

Toplantıda ayrıca müteahhit ve yapsatçıların karşılaştığı sorunlarında ele alınacağını belirten Işıldar, “Deprem görmüş kentin yapı stokları açısından dönüşümlerini sağlamak için bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Yeni yapılaşma ve yeni bir Van açılıyor. Yeni revizyonlara ihtiyacımız var. Toplantıda ayrıca 2012 imar planları üzerinden yapılan iyileştirmeleri, çevre yolunu değerlendireceğiz. Bunun yanında inşaat ve belediye ile ilgili sorunlarımızı da gündeme getireceğiz. Ben bu anlamda toplantımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.