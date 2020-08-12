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Van'ın yangın güvenliği denetleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yangın riskini en aza indirmek için 13 ilçede çalışmalarına devam ediyor.


İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' için zorunlu olan yangın güvenliği raporunu almak isteyen iş yeri ve konutları denetliyor. Denetimlerle vatandaşların olası bir yangın tehlikesi karşısında hangi tedbirleri alması gerektiğini anlatan ekipler, denetimler sonucu gerekli şartları taşıması halinde iş yeri ve konutlara uygunluk ruhsatını veriyor.



1 yılda 784 yapı denetlendi


Geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana 784 yapı denetlendi. Denetlemelerde 661 iş yerine ‘uygundur' raporu verilirken, koşullara uygun olmayan 123 başvuruya da yangın güvenliği yönetmeliği kapsamında olumsuz raporu verildi. Ekipler tarafından kent genelinde denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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