Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kentte dünden bu yana devam eden sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerliyor. Yurdun büyük bir bölümü ilkbahar mevsimine girerken Van'da ise kıştan kalma günler yaşanıyor.