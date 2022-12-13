İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde sis etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.


Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu. Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 370 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye düştü. Sisin etkili olduğu bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.