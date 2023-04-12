İhlas Haber Ajansı

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Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı, çobanlar zor anlar yaşadı

Van’ın Çatak ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürünürken, bölgede hayvan otlatan çobanlar geri dönmek zorunda kaldı.

Van'ın Çatak ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürünürken, bölgede hayvan otlatan çobanlar geri dönmek zorunda kaldı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Çatak ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı yaylalarda yoğun kar yağışı başladı. Dağlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşınca çobanlar sürülerini mahalleye geri getirmek zorunda kaldı.

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