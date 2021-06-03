Vanlı aile Sivas'taki kazada hayatını kaybetti

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden 3'ünün Vanlı olduğu ortaya çıktı.

Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Gölova ilçesi geçişinde meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Özgür, Rabia ve Ali Baran Görünüş'ün Van'ın Bahçesaray ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. İstanbul'da sağlık görevlisi olarak çalışan ve tatil için memleketleri Bahçesaray'a gelmek üzere yola çıkan Özgür ve Rabia çiftiyle birlikte 1 yaşındaki çocukları Ali Baran'ın memleketlerinde toprağa verileceği belirtildi.

Görünüş çiftinden geriye ise düğünde çekilmiş fotoğrafları kaldı.