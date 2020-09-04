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Vanlı atlet Balkan şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımında yer alan Nevin İnce milli takıma seçildi.


1-2 Eylül tarihlerinde 32 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen U20 400 Metre Atletizm Şampiyonasında Vanlı Nevin İnce şampiyon oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İnce, altın madalyanın sahibi oldu. Milli takıma da seçilen İnce, 12-13 Eylül tarihlerinde ülkemizde yapılacak olan Balkan şampiyonasında da yarışacak.


Öte yandan, yine kulüp sporcusu Berkan Ceylan da 800 metre genel klasmanda 1.55 saniyelik dereceyle Türkiye 5.'si oldu.

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