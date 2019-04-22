Vanlı atlet Mersin'den Türkiye şampiyonluğu ile döndü

Mersin'de düzenlenen Liseler Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası'na Van adına katılan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Sporcusu Mahsum Değer, 3 bin metre genç erkekler kategorisinde 8.40'lık derecesi ile Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kürsüsünde altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin'de düzenlenen Liseler Arası Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılan, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm sporcusu Mahsum Değer genç erkekler kategorisi 3 bin metrede 8.40'lık derecesi ile ilimize Türkiye Şampiyonluğu kazandırdı. Birçok başarıya imza atan Vanlı atlet, bu kez de Mersin'de yapılan Liseler Arası Atletizm Türkiye Şampiyonasında rüzgar gibi eserek kendinden sıkça bahsettirdi.

“Sporcumuz Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na ülkemizi temsil edecek”

Mersin'de yapılan Liseler Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası müsabakalarını değerlendiren Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen, aldıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. En yakın rakibine bile fark attıklarını vurgulayan Esen, "İlimiz adına kazanmış olduğumuz, Türkiye Şampiyonluğu derecesi ile 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Split şehrinde yapılacak olan, Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcumuz da elinden geleni yaparak altın madalya kazandı. İlimiz adına gelecek vaat eden sporcularımız arasında bulunan Mahsum Değer, katıldığı il, bölge ve Türkiye Şampiyonası yarışmalarının sonucunda elde etmiş olduğu böylesi başarılı sonuçları ile federasyon yetkilerimiz tarafından da takdir gördü ve başarı dilekleri aldı. Sporcumuz ile her gün performans ve özel olarak ilgilenip, antrenmanlarını da bizzat yakından takip ediyoruz. Sporcumuzun almış olduğu derecesi bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Umarız bu güzel başarılarımızı Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'nda da daha başarılı dereceler elde ederek ilimizden daha çok bahsettireceğiz” dedi.

Antrenör Esen, “İlimizde atletizm branşına vermiş olduğu desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.