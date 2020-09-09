Vanlı atletler Türkiye şampiyonasından madalyayla döndüler

Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve İstanbul'da yapılan U20 Atletizm Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcularından Mahsum Değer ve Nevin İnce kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Farklı kategorilerde kazandıkları Türkiye şampiyonluğu dereceleri ile milli takıma seçilen Mahsum Değer ile Nevin İnce, 12 ile 13 Eylül 2020 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğini yapacağı U20 Balkan Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile yarışacak. Aynı yarışmanın 800 metre erkekler kategorisinde yarışmalara katılan bir diğer atlet Berkan Ceylan ise, 1.55'lik derecesi ile Türkiye beşinciliği madalyası kazandı.

İstanbul'da yapılan U20 Atletizm Şampiyonasının yarışmalarını değerlendiren Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen, aldıkları başarıların kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. İki sporcunun en yakın rakibine bile fark attıklarını vurgulayan Esen, "İlimiz adına kazanmış olduğumuz 2 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Türkiye beşinciliği dereceleri ile 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğini yapacağı U20 Balkan Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile milli takımımızda yer alarak ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcularımızın her biri elinden geleni fazlası ile yaparak farklı kategorilerde başarılar elde ettiler” dedi.

Milli Antrenör Esen, Van'da atletizm branşına vermiş olduğu desteklerden dolayı Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.