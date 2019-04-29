Vanlı atletler Türkiye şampiyonu oldu

2018-2019 okul sporları kapsamında atletizm dalında Türkiye şampiyonu olan Van İpekyolu Sehahaddin-i Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevkeyi'yi makamında ziyaret etti. Mersin ilinde yapılan atletizm şampiyonasında İpekyolu Sehahaddin-i Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri Mahsun Değer ve Berkan Ceylan, Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Mersin'de yapılan Türkiye atletizm şampiyonasında Mahsun Değer 3 bin metre koşuda Türkiye şampiyonu olurken, Berkan Ceylan ise bin 500 ve 800 metre koşuda Türkiye ikincisi olmayı başardı. Başarılı atletler, Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenecek olan Dünya Liselerarası Şampiyonada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Okul Müdürü Kamuran Deniz, Beden Eğitimi Öğretmeni Eyyüp Toğrak, öğrenciler Berkan Ceylan ve Mahsun Değer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı paylaştı. Öğrencilerin başarılarına ortak olan ve Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasında öğrencilerden birincilik beklediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, atletleri tebrik etti. Bireysel sporlarda Van'ın çok başarılı bir il olduğundan söz eden Tevke, “İnşallah öğrencilerimizin almış olduğu başarılar daim ve devamlı olur. Çünkü sporda devamlılık esastır. Sportif faaliyetlerde başarılı olmak için de çok çalışmak ve disiplinli olmak gerekir. Öğrencilerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Öğrencilerimizin göstermiş oldukları performansları takdire şayandır. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Şampiyon atletleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, daha sonra çeşitli hediyeler verdi.