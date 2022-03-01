Vanlı atletten Türkiye ikinciliği

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Iğdır'da düzenlenen Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonasına katılan Vanlı Mahsum Değer, 10 kilometre kategorisinde ikinci gelerek Portekiz'de yapılacak yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan ve Iğdır Üniversitesi yerleşkesinde 25 üniversiteden yaklaşık 250 öğrenci sporcunun katılım sağladığı şampiyonanın 10 kilometre büyük erkekler kategorisinde Van adına yarışmalara katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Sporcusu Mahsun Değer, elde etmiş olduğu Türkiye ikinciliği derecesiyle Portekiz'de düzenlenecek olan Üniversiteler Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Mahsum Değer'i başarısından dolayı kutlayarak, “İlimizin adını bu gurur verici başarılarla duyuran atletizm sporcumuzu, antrenörümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen ise aldıkları başarıların kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. Değer'in en yakın rakibine bile fark attığını belirten Esen, "İlimiz adına kazanmış olduğumuz Türkiye ikinciliği derecesi ile 12 Mart 2022 tarihlerinde Portekiz'de yapılacak Üniversiteler Dünya Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile milli takımımızda yer alarak ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcumuz elinden geleni fazlası ile yaparak başarılı bir sonuç elde etti. İlimiz adına gelecek vaad eden sporcumuz katıldığı il, bölge ve Türkiye şampiyonası gibi yarışmaların sonucunda elde etmiş olduğu böylesi başarılı sonuçları gerek bakanlığımız gerek federasyonumuzun yetkilileri tarafından da takdir görerek başarı dilekleri aldı. Antrenör arkadaşlarımız ile birlikte sporcularımız ile her gün performans ve özel olarak ilgilenip, antrenmanlarını da bizzat yakından takip ediyoruz. Sporcularımızın almış oldukları dereceleri bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Umarız bu güzel başarılarımızı ileriki günlerde Portekiz'de yapılacak olan Üniversiteler Dünya Şampiyonasında şampiyonlukla dönmek olacaktır” diye konuştu.