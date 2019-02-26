Vanlı çiftçilere 36 milyon TL yem bitkileri desteği

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, Van'da 2018 yılı yem bitkileri desteklemesi ödemelerinin üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlayacağını belirtti. Van'da 9 bin 868 çiftçiye 36 milyon TL tutarında yem bitkisi desteği verileceğini açıklayan Görentaş, “Kimlik numarasının son hanesi 8 olan üreticilerimize; 22 Şubat tarihinden itibaren ödeme yapılmaya başlanacaktır. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan üreticilerimize ödemeleri 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan üreticilerimize ise 8 Mart 2019'da ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.