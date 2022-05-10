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Vanlı ciritçiler Türkiye şampiyonasından dereceyle döndüler

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün Atletizm Takımından 3 sporcu, Bursa’da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası Türkiye Şampiyonasından dereceyle döndü.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün Atletizm Takımından 3 sporcu, Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası Türkiye Şampiyonasından dereceyle döndü.


Van'da birçok alanda sportif faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Son olarak atletizm takımının sporcuları 7 ile 8 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da yapılan Nurullah İvak Atmalar Kupası Türkiye Şampiyonası Cirit Atma Yarışına katıldı. Cirit atma branşında yarışan 3 Vanlı sporcu, Türkiye şampiyonundan dereceye girdiler. Cihan Kara Türkiye 3.'sü olurken, Arda Timur Türkiye 5.'si oldu. Aynı zamanda kızlar grubunda mücadele eden Havin Sayın ise Türkiye 4.'sü oldu.


Kazandıkları madalyalarla Van'a dönen sporcular, kendilerine gösterilen desteklerden ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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