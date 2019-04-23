Vanlı çocuklar ile mülteci çocuklar birlikte 23 Nisan'ı kutladı

Van'da, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) organizasyonunda Vanlı çocuklar ile mülteci çocukları birlikte 23 Nisan'ı kutladı.

TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkında düzenlenen etkinlik; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Vakfı (SGDD-ASAM) İl Göç Müdürlüğü ve Kamer iş birliği il gerçekleşti. 170 mülteci çocuğun yer aldığı etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, geleneksel 23 Nisan Çocuk Bayramı şenliğinin çocukların yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, “500 çocuk ve 150 gönüllü ailenin katılımı ile gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri ile çocukların kalbine dokunan TEGV, çocuklara unutulmayacak bir bayram yaşattı. Kutlamalarda 170 mülteci çocuğun yer alması, çocuk bayramının evrenselliğini en iyi şekilde yansıtmış oldu” dedi.

Kutlamalarda TEGV'in çocuklara unutulmaz anılar yaşattığını dile getiren Bayram, “Kutlamalarda çocuklar için yüz boyama, spor etkinlikleri, bilimsel deneyler, el becerileri, geleneksel oyunlar, sanatsal çalışmalar gibi 20 farklı etkinlik yapılarak dolu dolu geçen bayramın mutluluğu çocukların yüzüne yansıdı” ifadelerini kullandı.

Çocukların aynı dili konuşmasına gerek olmadığını da vurgulayan Bayram, “Çocukların hepsinin ruhları aynı. Hepsi çocuklar ve hepsi aynı şeyden heyecan doyup, aynı mutluluğu yaşayabiliyorlar. Dilin hiçbir anlamı yok. Ruhların ve mutlulukların aynı noktada toplandığı anlar. Keşke tüm dünya insanları, çocuklar kadar hayata ortak noktadan bakıp, hayatı bayram olarak görebilselerdi” diye konuştu.

Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) Aktivisti Gülmay Gümüşhan ise, 2 yıldır mülteci alanında çalıştıklarını belirterek, “23 Nisan nedeniyle TEGV ile mülteci alanında çalışan örgütlerle bir aradayız. Çocuklarla etkinlikler yapıyoruz. Burada olmak, çocuklarla zaman geçirmek çok güzel. Şuan da birbirlerinin dillerini anlamasalar bile beden dili ile çocuklar çok rahat iletişim kurabiliyor. Herkes bugün çok mutlu. Çocuklar için çok güzel bir gün. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte güzel vakit geçiren mülteci çocukları ise 23'Nisan'ın kutlu olması dileklerinde bulundular. Etkinlik ikramlarla sona erdi.