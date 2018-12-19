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Vanlı çocuklar ‘Muarrak' sanatını çok sevdi

Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde başlatılan ‘Muarrak’ kursu, özellikle çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesine bağlı Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde başlatılan ‘Muarrak' kursu, özellikle çocuklardan büyük ilgi görüyor.


İpekyolu Belediyesi tarafından yaklaşık 5 ay önce Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde başlatılan ‘Muarrak' kursu, çocuklar başta olmak üzere herkesten yoğun ilgi görüyor. Ağaç kabukları ve ahşap parçalarıyla yapılan kursta, ‘Muarrak' sanatının canlandırılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kurs Hocası Afgan asıllı Golmohammed Jafari, Muarrak sanatı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jafari, “Muarrak sanatı; farklı renkteki ağaç parçalarının bir araya getirilerek tablo yapma sanatıdır. Zaten doğada birbirinden farklı renkte ağaçlar mevcut. Bizde bu farklı renkteki ağaçları bir araya getiriyoruz” dedi.


Van halkının ‘Muarrak' sanatını çok sevdiğini dile getiren Jafari, “Özellikle çocuklar bu konuda çok yetenekli. Bu kursu çok seviyorlar ve büyük beğeniyle yapıyorlar. Bize bu fırsatı verdiği için İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk başta olmak üzere tüm belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


‘Muarrak' sanatı çerçevesinde insan, hayvan ve manzara tabloları oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Jafari, ileri ki süreçte bunların sergisini açılacağını söyledi.


‘Muarrak' sanatını çok sevdiklerini belirten kursiyerler ise, İpekyolu Belediyesine teşekkür ederek, kursun sürekli devam etmesini istediler.

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