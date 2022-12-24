Vanlı çocuklara “Yaşama Yol Ver” projesi anlatıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Acil Çağrı hattının gereksiz kullanımını önlemek için ülke genelinde başlatılan “Yaşama Yol Ver” kampanyası okul eğitimleri çerçevesinde öğrenciler bilgilendiriliyor. Kampanya çerçevesinde Van Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı acil tıp teknikerleri de okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden acil tıp teknikerleri, öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, burada 112 personeli yeleği giydirilen öğrencilere, ambulansın iç donanımı hakkında bilgi verdi.

Konuya ilişkin konuşan UMKE ve Afet Sorumlusu Paramedik Arif Camgöz, bakanlığın “Yaşama Yol Ver” kampanyası konusunda bilgi vermek amacıyla okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Özellikle ambulans konusunda çocuklara bilgi verildiğini ifade eden Camgöz, “Eğitimler çerçevesinde UMKE nedir? 4 yataklı ambulans hangi durumlarda kullanılır? Gibi bilgiler veriyoruz. Diğer taraftan 112 ekiplerinin gidemediği yerlere UMKE ekipleri nasıl ulaşır şeklinde bir farkındalık eğitimi de veriliyor. Çocuklara hem 112 yeleği giydiriliyor hem de ambulansa bindiriliyor. Bu eğitimlerimiz her yılın bu döneminde gerçekleşecektir” dedi.