Vanlı dağcılar 3 bin 100 rakımlı Dernekos Dağı'na tırmandı

Vanlı bir grup dağcı, Gevaş ilçesindeki 3 bin 100 rakımlı Dernekos Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Van ve çevresindeki tarihi mekanlara ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yılın ikinci etkinliğini düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi Dövecik mezrası sınırları içerisinde bulunan Dernekos Dağı'na tırmanış faaliyeti gerçekleştirildi. Kış ayında zorlu tırmanış gerçekleştiren dağcılar, 3 bin 100 rakımlı dağın zirvesine çıkmayı başardı. Dağcılar, zirveye kurulan rüzgar enerjisi santrali manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra inişe geçti.

Konuya ilişkin konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, amaçlarının Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak olduğunu söyledi. 9 kişilik bir ekiple yılın ikinci zorlu tırmanışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Demez, etkinliklerine katılan üyelere teşekkür etti.