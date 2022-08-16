Vanlı dağcılar Süphan Dağı zirvesinde saz çalıp türkü söyledi

Van'da bir grup dağcı, Süphan Dağı zirvesinde saz çalıp türkü söyledi.

Van'da bir araya gelen bir grup dağcı, doğanın temiz kalmasına dikkat çekmek amacıyla Süphan Dağı'na tırmandı. 4 bin 58 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine yaklaşık 6 saatte varan dağcı grubu, burada saz çalıp türkü söyledi. Van Gölü'nün temiz kalsın ve doğanın korunması amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini ifade eden Günay Yağız isimli dağcı, “Daha önce böyle bir proje duymadık ve bizde sesimizi duyurmak için bu yöntemi seçtik. Doğal güzelliklerimize saygı göstermeliyiz. Bu yüzden zirvede saz çalıp türkü söyledik. Dağlarda defineciler ve kampçılar ekolojiye zarar veriyor. Kampçılar, piknikçiler, avcılar ve defineciler doğaya zarar vermekten kaçınmalıdır” dedi.

Van Gölü etrafının çöplerden geçilmediğine dikkat çeken Yağız, “İnsanları doğaya saygılı olmaya davet ediyoruz. Bu amaçla zirvede çalıp söylediğimiz bu türküyü doğaya saygı gösteren herkese armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gece 24.00'da tırmanışa başladıklarını belirten Yağız, gün doğumunda zirveye ulaştıklarını ve öğleden sonra saat 14.00 gibi etkinliği bitirdiklerini söyledi. Tırmanışta Fatih Mehmet Arsakay, Sedat Karacan, Muhammed Savaş Çağlar, Bilal Ayberk Aydoğdu ve Tuna Can Oğuz isimli dağcıların yer aldığını ifade eden Yağız, doğanın korunmasına yönelik bu tür etkinlikleri bundan sonrada devam ettireceklerini sözlerine ekledi.