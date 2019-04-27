Vanlı ev hanımından anlamlı sergi

Van'da Dilber Karslı isimli ev hanımı, Afrika'da su kuyusu açtırmak için yaptığı resimleri satışa sundu.

Tuşba ilçesinde ikamet eden Dilber Karslı, Afrika'da su kuyusu açmak için resim sergisi açtı. Tuşba Gençlik Merkezinde gördüğü eğitimin ardından kendini resim çizmeye adayan Dilber Karslı, Anadolu yaşamını resmetti. Çizdiği resimleri Park AVM'de halkın beğenisine sunan Karslı, “22 tablodan oluşan resim sergimizin konusu Anadolu'dan aynaya yansımalardır. Çünkü Anadolu'yu seviyorum. Bu nedenle ilk kişisel sergimi bu noktada açmak istedim” dedi.

Sergiyi açmasındaki asıl amacının Afrika'da yaşanan su sıkıntısına biraz olsun çözüm olmak olduğunu vurgulayan Karslı, “Resim çizmeyi seviyorum. Şu anda Van'da resim çizmeye başladığım için ilk sergimi de burada açmak istedim. Eğer burada resimleri satabilirsem, elde edilecek gelir ile Afrika'da bir su kuyusu açtırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

2 gün sürecek olan sergiyi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleri sayesinde açabildiğinin altını çizen Karslı, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu sözlerine ekledi.