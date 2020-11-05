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Vanlı gazeteci korona virüse yenik düştü

Van’da uzun yıllar boyunca birçok televizyon kanalının temsilciliğini yapan tecrübeli gazeteci Hikmet Bakan korona virüse yenik düştü.

Van'da uzun yıllar boyunca birçok televizyon kanalının temsilciliğini yapan tecrübeli gazeteci Hikmet Bakan korona virüse yenik düştü.


Korona virüs vaka sayısının iki kat arttığı Van'da da üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Van'da uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında çalışan gazeteci Hikmet Bakan ise bir süre önce korona virüse yakalandı. Evde karantinada kalan ve dün akşam saatlerinde rahatsızlanan gazeteci Bakan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Bakan, bugün saat 05.00 sıralarında korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Gazeteci Bakan'ın vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini hüzne boğdu.


Evli 2 çocuk babası gazeteci Bakan, bir dönem ATV ve Show TV olmak üzere birçok televizyon kanalının muhabirlik ve temsilcilik görevini yapmıştı.

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