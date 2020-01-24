Vanlı gazetecilerden istişare toplantısı

Van'daki ulusal ve yerel basın mensupları kent gündemini ve mesleki konuları istişare etmek üzere bir araya geldi.

Van'daki ulusal ve yerel basın mensupları, kentin sorunlarını istişare etmek, kent gündemini değerlendirmek üzere Medya Muhabbet Grubu adı altında Şişli Öğretmenevinde bir araya geldi. Ayda bir düzenlenmesi planlanan toplantıda, sosyal medya fenomenliği ile gazeteciliğin karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıda, “Sosyal medya fenomenleri duydukları bilgileri teyit etme ihtiyacı olmadan paylaşıyor. Çoğu zaman abartılı ve yanlış bilgilerle toplumun yanıltıldığına ve infiale sürüklendiğine tanık oluyoruz. Gazeteciler ise edindikleri bilgileri doğrulatmadan ve belgelemeden yayınlamadığı için güvenilir kaynaktır. Ayrıca gazetecilerin yayınladıkları haberler için resmi muhataptır, yanlışlık varsa düzeltme veya tekzip edilebiliyor, hukuki yaptırımlar uygulanabiliyor. Ancak sosyal medya için bunlar mümkün değil. Hiçbir kurum ve kuruluş bir basın açıklaması için sosyal medya fenomenlerini çağırmıyor, basın bültenlerini onlara göndermiyor. Bu nedenle sosyal medya fenomenlerinin konum ve durumları ile gazetecilerin konum ve durumları karıştırılmamalıdır” denildi.

“Vefat eden gazetecilere mail gönderilmesin”

Kurum ve kuruluşların basın temsilcilerinin listesini yeniden güncellemesi gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, “Kurum ve kuruluşların basın açıklamalarında, gazetecilik mesleğini bırakmış olanlarla vefat etmiş olanlara da mail gönderiliyor. Kurumlar gazeteci olanlarla olmayanları, aktif gazetecilik yapanlarla yapmayanları ayrıştırarak basın listesini yeniden güncellemelidir” konusu görüşüldü.

“Gazetecilik baskı ve şantaj aracı olamaz”

Gazeteciliğin bazı kişiler tarafından baskı ve şantaj aracı olarak kullanıldığı iddialarından rahatsız olduklarını belirten gazeteciler, “Para ile sipariş haber yapılamaz, verilmeyen reklam veya mesaj yayınlanıp gazetecilik gücü kullanarak tahsilat yapılamaz. Gerçek bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar haberleştirilemez ve haberlerde kamu yararı gözetilir. Gazetecilik mesleğini menfaate, ranta, tehdit ve şantaja dönüştürdüğü iddia edilen kişilere, kurum ve kuruluş yöneticileri ile siyasetçiler ve STK temsilcileri itibar etmesin. Tam aksine deşifre etsinler ki gazetecilik mesleğini kirletmeler engellensin. Çünkü bunlar nedeniyle gazetecilik mesleğinin itibarı zedeleniyor” dediler.

Toplantıya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, Türkiye Gazetesi Van Bölge Temsilcisi Haşim Talay, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Abdullah Kadan, Şehrivan Yayın Grubu Başkanı Ömer Aytaç Aykaç, Yeni Şafak ve Yeni Akit Gazetesi Van Temsilcisi Kenan Gül, Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, Van Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ziya Türk, Van FM Genel Yayın Yönetmeni M. Sedat Dicle, Van Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin, Van Valiliği Basın Danışmanı Osman Bekleyen, Edremit Belediyesi Basın Yayın Müdürü Serkan Aslan, Tuşba Belediyesi Basın Yayın Müdürü Şabettin Akkuş, İHA Van Bölge Haber Müdürü Salih Akkuş, Van İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Adem Yılboğa, Van SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gülistan Elmas, 112 Acil Servis Basın İletişim Sorumlusu Demhat Şahin Uyar ve İkinisan Gazetesi Muhabiri Yunus Tuğrul katıldı.