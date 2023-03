Vanlı genç girişimci Burak Durak'tan gayrimenkul hizmeti

Van'da genç girişimci Burak Durak, ev ve iş yeri başta olmak üzere her türlü taşınmaz mal varlığının alım ve satımının yapılacağı Best Finder Gayrimenkul Ltd. Şti'yi hizmete açtı.

Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü karşısında hizmete başlayan Best Finder, her türlü gayrimenkul alım ve satışının yanında danışmanlık hizmeti de sunuyor. Çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Best Finder Sahibi Burak Durak, daha önceki gayrimenkul tecrübelerine dayanarak böyle bir şirketi kurduklarını ifade ederek, “6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde ülke olarak çok etkilendik. Ben öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülke olarak hepimize geçmiş olsun. Bizler de daha önceki tecrübelerimize dayanarak, özellikle ev ve iş yeri başta olmak üzere herhangi bir gayrimenkul alım veya satımı yapacak olan halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına yola çıktık. Best Finder, ‘en iyi bulucu' anlamına geliyor. Bu çerçevede Best Finder, sadece alım satım değil aynı zamanda vatandaşlara, en iyi eve ya da arsaya nasıl sahip olabilecekleri konusunda danışmanlık hizmeti de sunuyor” dedi.

Ev alırken ya da satarken müşterilerine dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi sunduklarını belirten Durak, “Bizler öncelikle ev ya da arsayı bulduğumuz bölgelerde önce zemin araştırmasını yapıyoruz. İlgili kurumlardan onay aldıktan sonra analizini yapıp, ondan sonra yapımına başlıyoruz. Bizler müşterilerimize A'dan Z'ye kadar yani tapudan belediyeye, bankalara kadar gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Best Finder Gayrimenkul olarak deneyimli ve alanında uzman ekibimizle birlikte kurumsal ya da bireysel müşterilerimiz adına tüm gayrimenkul çeşitleri için alım, satım ve kiralama alternatiflerini Van'da değerli müşterilerimize sunmaktayız. Evinizi bize emanet edin, sizin için en güvenilir hizmeti sunalım. Satılık veya kiralık yüzlerce ev, Best Fiyder Gayrimenkul ile sizleri bekliyor. Bizlerle ev sahibi olan yüzlerce aile ortamına sizler de katılın. Hayalinizdeki yatırımı en hızlı şekilde yapabilmek için bizlere instagram sayfamız ‘bestfinder0_gayrimenkul' ve 0545 163 0312 ve 0 432 503 3144 iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Hayallerinizi Best Finder Gayrimenkul ile harekete geçirin” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda artan kira fiyatlarına da değinen Durak, “Geçtiğimiz günlerde astronomik kira zammı yapan ev sahiplerine 2 ila 5 yıl arası hapis cezası olacağı yönünde haberler çıktı. Tabi bu iyi bir karardır. Bunu fırsatçılığa dönüştürenler için bu ceza azdır bile. Bizler katiyen fırsatçılığın her türlüsüne karşıyız. Özellikle de insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma noktasında. Bizler bu minvalde yola çıktık. Vatandaşların bütçesine göre en iyi ve en doğru imkanları kendilerine sunacağız. Bu çerçevede ev, iş yeri, arsa, tarla gibi her türlü gayrimenkul alım veya satımında bulunacak vatandaşlarımızı ofisimize bekliyoruz” diye konuştu.