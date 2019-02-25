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Vanlı gençler hayallerini sahneye taşıdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hayallerini Sahneye Taşı" sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması’nın Van il finali tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hayallerini Sahneye Taşı" sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması'nın Van il finali tamamlandı.


Vanlı gençlerin kendilerinin yazıp oynadığı tiyatro oyunları, izleyicilere keyifli ve duygulu anlar yaşattı. Gençlerin sergiledikleri oyunların büyük bir beğeni topladığı yarışmada, Gevaş Gençlik Merkezine üye gençlerinin oynadıkları oyun birinci seçildi. Yapılan ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Sunullah Erçek, “Bu yıl ev sahipliğini yapacağımız bölge finallerinde ilimizi temsil etmeye hak kazanan gençlerimizi tebrik eder, yarışmalarda emeği geçen hocalarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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