Vanlı hacı adayları kutsal yolculuğa hazırlanıyor

Van'da bu yıl hacca gidecek olan hacı adayları için 9-10 Nisan 2019 tarihleri arası seminer düzenlendi.

İl Müftülüğü konferans salonunda hacı adaylarına yönelik düzenlenen seminer, Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri'nin selamlama konuşmasıyla başladı. Daha sonra Hac Bürosu personellerinden Abdulbasit Dağ, adaylara idari iş ve işlemler ile ilgili bilgi verdi.

Vaizler Fadıl Sizcan ve Ahmet Eriş ise, hacı adaylarına dini yönden gerekli bilgiler verdiler.

Seminerin ikinci günü Müftü Vekili Sabahattin Kesti, hacı adaylarına hac bilgilendirme semineri ile tatbiki olarak seminer salonunda kurulan Kabe maketi etrafında temsili eğitim verdi.

Kadın hacı adaylarına ise Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Süheyla Türk tarafından hac ile ilgili dini bilgiler verildi.

Seminer sonunda hacı adayları, bu tür seminerlerin çok faydası olduğunu dile getirerek, ilgililere teşekkür ettiler.