Vanlı halterci Avrupa ikincisi oldu

İsrail'de 14 ülkeden 104 sporcunun katılımıyla düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında Vanlı milli haltercisi Şahin Çelik Avrupa ikincisi oldu.

Alınan başarılı sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Şahin Çelik'in Milli Antrenörü Cihan Ertunç, Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında koparmada 86 kiloda gümüş, silkme 99 kiloda beşinci, toplam puanlarıyla 185 kilo kaldırarak Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Şahin Çelik'i kutladığını belirterek, “Her geçen gün başarı çıtasının artarak devam ettiği halter branşındaki başarılarımız; bizlerin disiplinli ve kararlı bir şekilde daha güzel başarılara imza atmamızı sağlıyor. Bu güzel duygu ve düşüncelerle bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, amatör spor dallarına yaptıkları yatırımların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Avrupa ve Türkiye'de birçok şampiyonluklara ve derecelere imza atan sporcumuz ile bir kez daha gurur duyuyoruz. Cihan hocamız ve yardımcı antrenörlerimiz Azad ve Yusuf hocalar, ilimizde halterde sıkı bir çalışma programı uygulayarak gençlerimizi her şeyden önce kötü alışkanlıklardan ve kötü çevrelerden koruma adına onları sporla tanıştırıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Şahin Çelik kardeşimizin İsrail'de yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası Avrupa ikinciliği derecesindeki performansı bizleri ayrıca mutlu etti. Ülkemiz adına katıldığı yarışmalarda ilimizin adını böylesi güzel ve gurur verici başarılarla duyuran sporcumuzu ve antrenörlerimizi kutluyor, kendilerine bundan sonraki katılacakları müsabakalarda başarılar diliyoruz" diye konuştu.