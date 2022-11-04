Vanlı hastalar bronkoskopi yöntemle rahat nefes alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki göğüs hastalıkları uzmanları, başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli hastalıklar nedeniyle hava yolları tıkanan hastaların ‘bronkoskopi' yöntemle rahat nefes almalarını sağlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlıkta modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak bronkoskopi işlemler yapılıyor. Başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tanısında kullanılan bronkoskop, bazı hastalıklardan dolayı yutmaya bağlı tıkanmaların temizlenmesinde de büyük rol oynuyor.

"Yabancı cisim çıkarmada kullanılıyor"

İHA muhabirine konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Tekin, bronkoskop cihazının göğüs hastalıkları uzmanlarının olmazsa olmazı olduğunu belirtti. Bronkoskopun birçok alanda kullanıldığını ancak en çok akciğer kanserinin tanısında ve özellikle de örnek almada kullanıldığını ifade eden Dr. Tekin, “Enfeksiyon hastalıklarında tanı konulmadığı zaman örnek almak için kullanıyoruz. Bazı kronik öksürüklerde en son işlem olarak akciğerde sorunun olup olmadığına bakıyoruz. Akciğer kanamalarında kanı durdurmak ve tanıyı koymak için de kullanıyoruz. Cihaz bazen de yabancı cisim çıkarmada kullanılıyor” dedi.

Hastanede yatan yaşlı hastalar, inme (felç), parkinson ve alzheimer gibi hastalarda yutmaya bağlı akciğer tıkanmasını tamamen temizleyebildiklerini dile getiren Tekin, işlem sonrası hastaların rahat bir nefes aldığını söyledi.

‘Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla bir çağrıda bulunan Tekin, diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken tanının önemli olduğunu kaydetti.