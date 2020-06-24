Vanlı iş adamı, İl Sağlık Müdürlüğüne 2 adet portatif klima hibe etti

Atılım Grup Başkanı Bahattin Polater, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine kullanılmak üzere 2 adet portatif klima hibe etti. İş adamı, bir tanesi Van İl Sağlık Müdürlüğüne, bir tanesini de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi odasında kullanılması için klimaları İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Çetin Yüce'ye teslim etti.

Atılım Grup Başkanı Polater, Vanlı iş adamlarının da kendi alanlarında destek sunmalarını beklediklerini ifade ederek, “Daha önce kurumlara çeşitli hibelerimiz olmuştu. Sağlık çalışanları korona virüsten dolayı halkımıza hizmet vererek ailelerinden uzak kaldılar. Çünkü bizim için hayatını hiç düşünmeden riske atan, gece gündüz çalışan doktor, hemşire, teknisyen, laborantlarımız gibi tüm sağlık emekçilerine ‘yarım elma gönül alma, çorbada bir tuzumuz olsun' anlayışıyla 2 adet portatif klima hibe etmek istedik” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Çetin Yüce ise Türkiye'nin korona virüs ile mücadelede adeta tek yumruk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tam destek aldıklarının altını çizen Yüce, “Bunun yanında Vanlı iş adamlarımızdan da destek görmekteyiz. Toplumun her kesiminden, iş adamından sivil toplum kuruluşuna, yatırımcısından eğitimcisine kadar hepsine ayrı ayrı teşekküllerimi ifade etmek isterim. Ölümcül salgına karşı mücadelede bizleri yalnız bırakmayan Atılım Grup 2 adet portatif klima hibe ederek, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını gördük. Desteklerinden dolayı Vanlı iş adamı Bahattin Polater'e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.