Vanlı iş insanı Bayram'a coşkulu karşılama

Bayram ailesi büyüğü ve Van'ın saygın iş insanlarından Nejdet Bayram, cezasının bitmesin ardından sevenleri tarafından cezaevinden coşkulu bir şekilde karşılandı.

2007 yılında FETÖ terör örgütü kumpasıyla cezaevine konulan ve 18 yıl ceza alan Nejdet Bayram, 12 yıl aradan sonra cezasının bitmesiyle birlikte ailesi ve sevenleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Yüzlerce araçlık konvoyla Van Açık Ceza İnfaz Kurumundan alınan Bayram, daha sonra sevenleri ve ailesi ile birlikte yemekli toplantıya katıldı. Ranss Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram'ın babası Nejdet Bayram için verdiği onur yemeğine yüzlerce kişi katıldı.

12 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuşan Nejdet Bayram; ailesi ve sevenleri ile bir araya geldiği yemekli toplantıda kısa bir konuşma yaptı. İş insanı Nejdet Bayram, uzun yıllardır FETÖ kumpasından dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirtti. Bayram, “Cezamın bitmesinin ardından siz değerli ailem ve dostlarım ile birlikte olmanın sevincini yaşıyorum. Cezaevinde beni karşılayan aileme ve dostlarıma, bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Bugün burada sevenlerimizle birlikte olmak Van adına da birlikteliğimizin daha da perçinleşmesi adına sağlam bir adımdır. Özellikle iş dünyası olarak Van'ımızın kalkınması, iş alanlarının daha da gelişmesi ve istihdamın arttırılması adına oğullarımla birlikte gereken her şeyin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Uzun yıllardır Van'da birçok alanda istihdam sağlamaktayız, bundan sonra da yatırımlarımıza ve iş alanlarının geliştirilmesine katkı sunacağız'' dedi.