Vanlı iş insanı Hakan Elçi'ye yeni görev

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanlığı görevini yürüten Vanlı iş insanı Hakan Elçi, MİSİAD'ın Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü oldu.

MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel tarafından geçtiğimiz aylarda ataması yapılan Hakan Elçi, MİSİAD Van İl Başkanı olarak göreve başlamıştı. Yürüttüğü başarılı çalışmaların ardından MİSİAD Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü olarak atanan Vanlı iş insanı Hakan Elçi, “MİSİAD, inanmış insanların gönül seferberliğine başladığı yerdir. Misyonumuz, bütün iktisat mesaimizden yegane amaç, memleketi yükseltme gayretidir. Memleketimiz için çalışıp mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören Feridun Öncel başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Hakan Elçi'nin yerine MİSİAD Van Şube Başkanlığı görevine ise Kasım Ozanlı'nın atandığı belirtildi.