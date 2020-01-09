Vanlı işadamı Karamandan, gazeteciler günü mesajı

Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Van'ın yeni nesil markası olan Yaka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman bir mesaj yayımladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Karaman yayımladığı mesajında, “Demokrasimizin temel yapı taşlarından olan gazetecilerimiz, fedakârca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Gazetecilerimiz aynı zamanda, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar. Van'ımız ile ilgili yaşanan gelişmeler ile toplumumuzu bilgilendiren, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen yerel basınımız da, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlâk kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın değerli mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz'' dedi.