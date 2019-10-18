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Vanlı kadın çiftçi Türkiye birincisi oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında düzenlenen 2019’un en iyi proje ödülünü Vanlı kadın çiftçi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında düzenlenen 2019'un en iyi proje ödülünü Vanlı kadın çiftçi aldı.


Tarım ve Orman Bakan Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ankara'da düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Van'dan Aslıhan Damar "Kaya balı üretimi" projesi ile tüm projeler arasından Türkiye birincisi olurken, ödülünü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den aldı.


Törende Tunceli'den Gamze Doğan "Ak sarımsağı dağdan alma benden al" projesi ile ikincilik, Erzurum'dan Songül Aktürk ise "Duttan gelen şifa" projesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

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