Vanlı kadın yüzücüler finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27-29 Nisan tarihleri arasında Elazığ'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışlarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzücüleri bir başarıya daha imza attılar.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında 12-14 yaş aralığında Elazığ Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda; Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Iğdır ve Ağrı'dan 175'i kız ve 313'ü erkek olmak üzere toplamda 488 genç yüzücünün dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Yüzme Yarışmalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın yüzücüleri takım halinde kazandıkları grup birinciliği ile Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yüzme Finaline katılmaya hak kazanırken, erkeklerde ise takım halinde dördüncü oldular.