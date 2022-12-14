Vanlı kadınlar kurdukları kooperatifle geleceklerini inşa ediyor

Van'da kadınlar kurdukları kooperatifle geleceklerini inşa ediyor.

Edremit ilçesinde 2021 yılında kurulan kooperatif, kadınlara umut oluyor. Kooperatif bünyesinde kurslara katılan kadınlar, bir yandan eğitimlerini tamamlarken bir yandan da meslek öğrenip aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kooperatif bünyesinde yaklaşık 30 kadının eğitim gördüğünü belirten Kooperatif Başkanı ve Kavurma Mahalle Muhtarı Melek Kına, “Ne yazık ki tüketici bir toplum olduk. Amacımız üretime katkı sağlamak, kadınları üretime sevk etmektir. Geçen sene 10 mezun verdik ve onlar kendi ailelerine katkı sağlayacaklar. Şu anda yine 15 öğrencimiz mesleki eğitim merkezleri öğrencisidir. Onlar da 6 ay kurs gördükten sonra kendi ailelerine katkı sağlayacaktır” dedi.

Muhtar olmadan önce istihdama yönelik kadınlara sözü olduğunun altını çizen Kına, “Kadınlara sözüm vardı. O kadınları istihdam etmekti kooperatifimizin amacı. Yine dünyaya açılmak hedeflerimiz arasındaydı. İlk olarak burada normal halk eğitim merkezi kurslarımız vardı ama istihdam sağladığımızı gören kadınlar daha keyifli daha hevesli gelmeye başladılar. Üretim yaparak ve paralarını kazanarak kooperatife koşa koşa geliyorlar” ifadelerini kullandı.

"Amacımız Van'ın geleneğini geleceğe taşımak"

Van'ın küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de birinci sırada yer alan bir il olduğunu hatırlatan Kına, “Bu bölgede ham madde olarak koyun yününü değerlendirmek istedik. Amacımız Van'ın geleneğini geleceğe taşımak, yünümüzü değerlendirip hem eğirmek hem taratmak. Tabi ki onları modernize ederek çalışıyoruz. Bundan sonra belki birçok kurum ile daha büyük projelerimiz olacak. Köyde daha önce koyun yünleri yakılıyordu artık yakılmayacak. Yine tekstille birlikte çalışabiliriz. Bunları tekstil ürünlerine çevirmek istiyoruz. Belki çok ince kumaş elde etmeyebiliriz ama kaban, battaniye, yün çorap, bere ve eldiven yapılıyor. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Öğrenciler de memnun, bizde memnunuz” diye konuştu.

"Geleceğimiz kadınlarla daha güzel olacak"

Yapılan proje çerçevesinde kooperatife iki adet dokuma tezgahının alındığını belirten Kına, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van Ticaret İl Müdürlüğüne projemizi sunduk. Dokuma tezgahları sipariş verdik ve o proje geçti. Şu anda çaput ve dokuma kilim yapıyoruz. Sıfır atıkla çalışmak ve geri dönüşüm yapmak tek hedefimiz. Yine şallarımıza dokuyoruz ve onları tekrar geri dönüşüm ile dünyanın birçok yerine pazarlamak istiyoruz. İnşallah geleceğimiz kadınlarla birlikte çok daha güzel olacak. Kadınların yoğun ilgisi var ama maalesef yerimiz küçük. Daha çok kadına yardımcı olmak ve daha iyi işler yapmak için daha büyük bir yere ihtiyacımız var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere valimizden, kaymakamımızdan destek bekliyoruz.”

"Bu proje sayesinde liseyi okuyorum"

Kooperatif sayesinde eksik bıraktığı eğitimine tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Hatice Pulat isimli ev kadını ise “Okumak ve güzel bir meslek sahibi olmak istiyordum ama nasip olmamıştı. Ancak bu proje sayesinde şu an liseyi okuyorum. Çok güzel. Zaten içimde ukde kalmıştı. Çok teşekkür ediyorum. Zaten girişimciyim. Yüksek lisans yapıp kendi işimi kurmak ve markamı oluşturmak istiyorum” dedi.

"Her gün bir şeyler üretmek istiyoruz"

Üniversite mezunu olduğunu ancak hala atanamadığını belirten Nadire Yördem isimli kursiyer de, “Atanamadığım için çok üzülüyordum. Burası bana çok şey kazandırdı. Aslında ben daha çok şey yapabiliyormuşum, daha çok üretebiliyormuşum. Bunu kendimde gördüm ve daha çok özgüven kazandım. Burada elde ettiğim kazanç ile evime katkım oluyor. Ayrıca sosyal bir ortamımız oldu. Her gün bir şeyler üretmek istiyoruz. Ürettiklerimizi gördükçe de daha çok mutlu oluyoruz ve daha çok ilerlemek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kursa gelen Esmer Gezici isimli kursiyer de emekli olduktan sonra evde canının sıkıldığını anlatarak, “Evde canım sıkılıyordu. Şu anda çocuklarım büyümüş. Burada hem bir şeyler üretiyorum hem bir şeyler öğreniyorum. Bunun yanında evde kullanamadığım eşyaları değerlendiriyorum. Günlerim çok keyifli geçiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.