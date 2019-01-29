Vanlı kick boksçular Antalya'dan madalyalarla döndüler

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya'da üç bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı sporcuları 1 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.

Antalya'da üç bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı sporcularından minikler kategorisinden 28 kiloda Muhammed Ali Dalğıç Türkiye ikinciliği madalyasının sahibi olurken, gençler kategorisi 51 kiloda Yusuf Dalğıç, yıldız bayanlar 50 kiloda Melisa Sayılgan, büyükler kategorisi 51 kiloda ise İdris Yakup Sevinç Türkiye üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kick boks branşında önemli başarılar elde edildiğine dikkat çekerek, “İlimiz gençleri arasından çok yetenekli sporcular yetişiyor. Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasına katılan sporcularımızdan Muhammed Ali Dalğıç Türkiye ikincisi olurken, Yusuf Dalğıç, Melisa Sayılgan ve İdris Yakup Sevinç ise Türkiye üçüncülük madalyasını ilimize kazandırdılar. İlimiz adına kick boks branşında başarılara imza atan bütün sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki müsabakalarda ise başarılar diliyoruz” dedi.