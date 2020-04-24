Vanlı minik Ferdi İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu

Vanlı 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Ferdi Ulutaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında evinin balkonundan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl korona virüsten dolayı evlerde yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel birçok kişi balkonlarda İstiklal Marşı okudu. Van'ın İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Ferdi Ulutaş da, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını evinin balkonundan ezbere okuyarak herkesin takdirini kazandı.

Minik Ferdi'nin İstiklal Marşı'nı şaşırmadan ezbere okumasından dolayı site sakinleri de kendisini alkışladı.

Korona virüsten dolayı okulların kapandığını belirten Ferdi'nin babası Gazeteci Bişar Ulutaş, "Zaman zaman çocuğumuza evde birebir ders veriyor, şiirler ezberletiyoruz. Ferdi, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını yaklaşık iki ay önce ezberlemişti. Bu özel günde balkondan okudu. Bu vesileyle, bizler de tüm çocukların bayramını kutluyor ve halkımızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyoruz" dedi.