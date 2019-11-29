Vanlı minik öğrenciler diş hastalıkları hakkında bilgilendirildi

Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince Tuşba ilçesine bağlı Gedikbulak Mahallesi'nde düzenlenen program çerçevesinde, ilkokul düzeyindeki minik öğrencilere diş hastalıkları konusunda eğitim verildi. Program kapsamında Gedikbulak İlkokuluna giden Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve diş uzmanı görevliler, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayri, Van YYÜ'nün hem eğitim hem de sağlık alanında bölgenin öncü üniversitelerinden olduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Kayri, “Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültemiz, ağız ve diş sağlığı açısından bir farkındalık oluşturmak amacıyla burada bulunuyoruz. Van YYÜ eğitim ve sağlık alanında bölgede öncü üniversitelerden biridir. Diş Hekimliği Fakültemizin de bu konuyla ilgili öncülük yapması hem ilçemize hem de bu köyümüze yarar sağlar niteliktedir. Bu hizmetlerimizin devamı olacaktır. Bugün bu programda bulunmaktan keyif aldık” dedi.

Hem öğrenci hem veliler için ağız ve diş sağlığı konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, “Çalışmamızın ilki için Gedikbulak İlkokulumuzu tercih ettik. Üniversitemiz bu çalışmayla sadece akademik başarılarıyla değil, sağlık boyutuyla da bölgemizde bir farkındalık oluşturacaktır. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Ağız ve diş sağlığı hakkındaki çalışmalarını genişleterek il genelinde sürdüreceklerine dikkat çeken Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi de, “Bugünkü çalışmamız ilk oldu. Hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize motivasyon olsun diye 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de yürekten kutluyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, ağız ve diş hekimlerinin öğrencileri bilgilendirmesiyle devam etti. Program, öğrencilere diş macunu ve fırçasının dağıtımıyla son buldu.