Vanlı minik yazara okulundan plaket

Türkiye'nin en küçük yazarlarından Vanlı Akif Efe Pütün, kitabıyla katıldığı 2. Van Kitap Fuarının son gününde Rekabet Kurumu Ortaokulu Müdürü Hüzey Güngör ve öğretmenleri tarafından plaket takdim edildi.

10 yaşında yazdığı “Bu benim dünyam” isimli ilk şiir ve hikaye kitabı ile Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Van Kitap Fuarına fuarına damgasını vuran Türkiye'nin en küçük yazarlarından Akif Efe Pütün'ün bu başarısına Rekabet Kurumu Ortaokulu Müdürü Hüzey Güngör ve öğretmenleri de duyarsız kalmadı. Okul müdürü Hüzeyf Güngör, öğrencileri Akif Efe'nin yazarlık başarısının okuldaki diğer öğrenciler içinde örnek teşkil edeceğini söyleyerek, yazarlığı bırakmaması ve daha da geliştirmesi için tavsiyelerde bulundu. Müdür yardımcısı Aynur Babur ise, “Akif Efe'nin başarısının okulumuz adına da çok güzel bir duygu. Sağolsun müdürümüz öğrencimizin bu başarısını fuar alanında bir plaket ile onurlandırdı, bizlerde başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Sınıf ve aynı zamanda Türkçe öğretmeni Ümmü Uçkan ise, Akif Efe'nin bu güzel başarısı gerek okulda gerek sınıf içerisinde olumlu bir hava yaşattığını, “Bundan sonraki kitap çalışmasında başarılar diliyorum, öğrencimi ve ailesini tebrik ediyorum” dedi.

Van kitap fuarının en çok ilgi gören standı olan Vanlı Şairler Yazarlar Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman ise, “Van'ımız da birliğimizde böylesine güzel olaylar yaşanması bizleri çok mutlu ediyor. Akif Efe Pütün birçok minik öğrenci kardeşimize örnek oldu. Yazmak çok güzel bir kavramdır. Öğrencilere tavsiyemizdir bolca yazıp, bolca kitap okusunlar. Rekabet Kurumu Ortaokulu Müdürü Hüzey Güngör beyfendiye ve öğretmenlerimize bu duyarlı hareketlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu hareket minik yazarımızı daha da şevklendirecektir” dedi.