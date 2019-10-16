İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vanlı miniklerden ‘Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na Vanlı minikler de destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.


Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen Mahallesi'ndeki Yusuf Tunç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde dev Türk bayrağı açarak harekatı yürütün Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. ‘Barış Pınarı' yazısı açan öğrenciler, oluşturdukları ‘TSK' koreografisiyle büyük beğeni kazandı.


Minik öğrencilerden birinin komando kamuflajı giyerek selam durması ise görenleri duygulandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.