Vanlı öğrenciler Akdeniz mutfağını Paris'te öğrendiler

Van'daki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Akdeniz Mutfağının Avrupa'da Öğrenilmesi' projesi kapsamında Paris'te eğitim gördüler.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Akdeniz Mutfağının Avrupa'da Öğrenilmesi' projesi kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te eğitim gördüler. Paris'teki IFE-BAT kurumunda yaklaşık iki haftalık bir eğitimin ardından sertifika alan öğrenciler Van'a döndü. Paris'teki eğitim ile ilgili açıklamada bulunan Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenme ve Staj Hareketliliği programı kapsamında proje yaptıklarını dile getirerek, “Bu projemiz ulusal ajans tarafından kabul edildikten sonra 2 öğretmen ve 10 öğrencilerimiz ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te staj hareketliliğimiz başladı. İki haftalık staj programı esnasında çok güzel anılarımız oldu. Öğrencilerimiz mesleki eğitim alanında başka bir ülkede eğitimlerini geliştirme fırsatı buldular. Ayrıca bu staj sonunda başarı göstererek Europass sertifikası aldılar. Bu sertifika öğrencilerimiz için ileriki yıllarda çok büyük kapılar açacaktır. Avrupa ülkelerinde iş bulma imkanları oluşacaktır” dedi.

Paris'te en çok yabancı dil bilmeme noktasında zorluklar yaşadıklarını ifade eden Yörük, “Bizler her ne kadar mesleki yabancı dil konusunda eğitim versek de yerinde yaşayarak öğrendikleri zaman bu eksikliği hissettiler. Yabancı dil öğrenmenin önemini burada bir kez daha algılamış oldular” ifadelerini kullandı.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ayça Demirel ise, yaptıkları proje kapsamında öğrencilerin Paris'i görme fırsatı bulduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimiz proje kapsamında ilk olarak Paris'i görme fırsatı buldular. Akabinde oranın mutfağını, çalışma şartlarını, Akdeniz mutfağını ve dolayısıyla deniz ürünlerinin nasıl yapıldığını, Fransa'nın yöresel yemeklerini öğrendiler. İlk başta öğrencilerimiz biraz şaşkınlık yaşadı, ama daha sonra onlarda çok iyi öğrenip yapmaya başladılar. Öğrencilerimiz açısından her anlamda olumlu bir eğitim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Öğrenciler ise, Paris'i görmenin ve oranın mutfağında eğitim almanın farklı bir duygu olduğunu dile getirerek, “Her anlamda güzel bir eğitim oldu. Hem Paris'i gördük hem Akdeniz mutfağını tanıdık. Bunun yanında onların yöresel yiyeceklerini tanıma fırsatını bulduk. Yiyeceklerinde özellikle ilgimizi çeken tatlı ve tuzun bir arada kullanılmasıydı. Böyle bir imkanı bize sunan okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.