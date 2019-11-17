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Vanlı öğrenciler bir haftalık geziye gönderildi

İçişleri Bakanlığının “Yarın Çok Genç Olacak” projesi kapsamında ilk öğrenci grubu geziye gönderildi.


Okulların bir haftalık sömestr tatiline girmesi sonrası, İçişleri Bakanlığının özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki 9 ve 10. sınıf öğrencileri için başlattığı “Yarın Çok Genç Olacak” projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Van'dan 42, Ağrı'dan 42 olmak üzere toplam 84 öğrenci, uçakla Ankara, İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan bir haftalık geziye gönderildi. Birçoğu ilk defa uçağa binecek olan öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı.


İlk grup öğrenciyi Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Ferit Melen Havalimanından uğurladı.


Vali Bilmez, öğrencilerle sohbet ederek, “Giden Ankara, İstanbul ve Çanakkale'deki tarihi ve turistik mekanları gezin. Oradaki arkadaşlarınızla, insanlarla kaynaşın. İlimizin güzelliklerini anlatın. Onları da Van'a davet edin” dedi.


Daha sonra öğrenciler, cep telefonlarıyla Vali Mehmet Emin Bilmez ile özçekim yaptı. Toplu fotoğraf çekimi sonrası çocuklar ve öğretmenleri uçağa bindirilip uğurlandı.


Proje kapsamında Van'dan 42 ve Hakkari'den 42 olmak üzere 84 öğrenci de 2. grup olarak 17-24 Kasım tarihlerinde geziye gönderilecek.

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