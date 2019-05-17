Vanlı öğrenciler bölge birincisi oldu

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Selahattin Ülkümen Ortaokulu, Muş’ta düzenlenen satranç turnuvasında bölge birincisi oldu.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Selahattin Ülkümen Ortaokulu, Muş'ta düzenlenen satranç turnuvasında bölge birincisi oldu.
İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı köyünde bulunan Selahattin Ülkümen Ortaokulu, Muş'ta düzenlenen okul sporları bölge satranç turnuvasında yıldız kızlar kategorisinde büyük başarı elde etti. Bölge yarışmasında takım halinde bütün müsabakaları kazanan Selahattin Ülkümen Ortaokulu, Van'ı en güzel şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşadı.
Karaman'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Selahattin Ülkümen Ortaokulu, finalde şampiyonluğu hedefliyor.